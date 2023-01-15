В Волгограде выпустили карту «Волна» с главными символами региона

Фото: областная администрация.

В Волгограде к празднованию 80-летия Сталинградской Победы выпустили лимитированную партию транспортной карты «Волна» с изображением главных символов региона. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, на карте изображены монумент «Родина-мать зовет!», бронекатер БК-31, планетарий и центральный ж/д вокзал. Купить ее можно с 16 января в пунктах продажи.

- Данная серия карт не будет отличаться по функционалу от обычной, но на них отобразят специальные QR-коды, с помощью которых можно посетить страницы туристического портала welcomevolgograd.com и музея «Наследие», узнать больше информации о каждом объекте, - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Напомним, 2 февраля в Волгоградской области пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Сталинградской Победы.