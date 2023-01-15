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НовостиПолитика15 января 2023 9:26

На полигоне под Волгоградом разведчики тренировались стрельбе из автомата Калашникова

Военнослужащие провели учения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

Разведчики мотострелкового соединения Южного военного округа провели огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, военнослужащие тренировались, в частности, стрелять из автоматам Калашникова (АК-12), который обладает рядом преимуществ.

- Перед выходом на огневой рубеж военнослужащие изучили требования безопасности, условия выполнения упражнений стрельб из стрелкового оружия, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила открытия и ведения огня, а также способы определения дальности до цели, - уточнили в ЮВО.

Военные отработали нормативы, тренировались перемешаться с оружием, маскироваться, а также метать гранаты.