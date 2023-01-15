В Волгоградской области 16 января отключат ТВ и радио Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых населенных пунктах Волгоградской области 16 января в связи с профилактическими работами отключат теле- и радиовещание. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградского филиала российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы трансляции будут временными и ограничатся одним днем.

В Волгограде в понедельник с 7 до 16 не будут работать РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести FM, Звезда FM, Мир, Вести FM. В Камышине на аналогичный период отключат РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Вести FM, Маяк, Камышин ФМ, Радио Дача, Новое Радио, Хит ФМ, Комсомольская правда, Дорожное радио. В Кировце (Волжский)не будут работать РТРС-1, РТРС-2.

Также 16 января теле- и радиовещание пропадут в Клетской, Михайловке, Нагорном, Урюпинске, Чилеково.