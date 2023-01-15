Под Волгоградом водитель за рулем «Хендэ» сбил лошадь

Два человека попали в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне, 14 января, на трассе «Тамбов – Волгоград - Астрахань» во Фроловском районе 47-летний водитель «Хендэ» сбил лошадь, которая внезапно выбежала на проезжую часть. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла примерно в семь утра на 846 километре магистрали.

Мужчина вместе с пассажиркой ехал по дороге и не успел безопасно притормозить или свернуть, когда перед ним появилось животное. После наезда мужчин и его 44-летняя спутница получили травмы.

- В результате ДТП водитель и его 44-летняя пассажирка самостоятельно обратились в больницу за медицинской помощью, - уточнили в пресс-службе областного главка МВД.