Транспортная прокуратура потребовала мост и пешеходный тоннель для жителей поселка Горьковского

РЖД должны обеспечить жителям доступ к социальным объектам Фото: Иван МАКЕЕВ

Советский районный суд Волгограда поддержал требования Южной транспортной прокуратуры о сохранении железнодорожного моста и строительстве пешеходного тоннеля для жителей поселка Горьковский.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, из-за строительства нового пути ОАО «РЖД» собирались демонтировать переезд и дорожку для людей. А вот строить новый тоннель не планировалось. Отсутствие безопасного через железнодорожную дорогу к социальным объектам нарушало права тысяч волгоградцев.

- Советским районным судом в полном объеме удовлетворены исковые требования прокурора о понуждении ОАО «РЖД» обеспечить безопасный переход граждан через железнодорожную дорогу путем возведения пешеходного тоннеля или моста, - уточнили в пресс-службе транспортной прокуратуры.