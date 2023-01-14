В Волгоградской области в воскресенье будет ветреная погода

В воскресенье снег пойдет по области Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области морозы немного пошли на спад, зато теперь погода стала ветреной. В воскресенье порывы юго-восточного ветра местами составят 15-18 м/с. В Волгограде в ближайшие сутки, 15 января без осадков, а в некоторых районах утром и днем ожидается небольшой снег. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградском ЦГМС.

По области в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -8...-13º, при прояснении до -18º, днем будет -3...-8º. В Волгограде в ночные часы -9...-11º, в дневные столбики термометров будут показывать -4...-6º.