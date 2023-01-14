Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 января 2023 13:42

Волгоградстат выборочно оценит доходы волгоградских семей

Также орган статистики пронаблюдает участие жителей региона в соцпрограммах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Орган статистики оценит уровень доходов жителей Волгограда и области

Орган статистики оценит уровень доходов жителей Волгограда и области

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сотрудники Волгоградстата в 2023 году проведут выборочный опрос жителей региона, представляющих различные категории населения. Представители органа статистики проанализируют доходы населения и участие в социальных программах. Они посетят 1036 семей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате, с 16 января по 17 февраля интервьюеры посетят 728 домохозяйств региона, проживающих в городских населенных пунктах, и 308 домохозяйств – в сельских населенных пунктах. Отмечается, что полученная во время опросов информация будет конфиденциальной, ее будут использовать для формирования официальной статистики.