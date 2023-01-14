Волгоградстат выборочно оценит доходы волгоградских семей

Орган статистики оценит уровень доходов жителей Волгограда и области Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сотрудники Волгоградстата в 2023 году проведут выборочный опрос жителей региона, представляющих различные категории населения. Представители органа статистики проанализируют доходы населения и участие в социальных программах. Они посетят 1036 семей.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградстате, с 16 января по 17 февраля интервьюеры посетят 728 домохозяйств региона, проживающих в городских населенных пунктах, и 308 домохозяйств – в сельских населенных пунктах. Отмечается, что полученная во время опросов информация будет конфиденциальной, ее будут использовать для формирования официальной статистики.