В Волгограде 2 февраля состоится легкоатлетический забег на 20 км

Забег пройдет в 76-й раз Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде в рамках празднования 80-летнего юбилея Победы в Сталинградской битве пройдут 7 спортивных состязаний. Самым масштабным мероприятием станет традиционный легкоатлетический забег, он состоится 2 февраля уже в 76-й раз. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Волгоградцам предложат на выбор пробежать 2, 5, 10 или 20 км. Участие в забеге бесплатное, но желающим пробежать необходимо иметь разрешение от врача. Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке. Торжественное открытие легкоатлетического забега 2 февраля начнется в 10.00, старт - у лестницы на Центральной набережной.

С 19 по 22 января в Волгограде пройдет открытое первенство по волейболу, 27-28 января - первенство города по шахматам «Белая ладья» среди школ. 2 и 3 февраля лучших определят волгоградские спортивные гимнасты. С 3 по 5 февраля состоятся кубок Волгограда тхэквондо ИТФ «Сталинградская битва» и первенство по дзюдо.