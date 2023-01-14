В Волгоградской области выберут 7 педагогов и выплатят им по одному миллиону рублей

В регионе выберут учителей для работы в районах Фото: Евгения ГУСЕВА

В районах Волгоградской области в 2023 году готовы трудоустроить новых учителей. Педагогов зовут принять участие в конкурсном отборе «Земского учителя». Заявки принимаются до 15 апреля. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облкомобразования, по итогам отбора будут трудоустроены 7 участников, каждому из них также выплатят по миллиону рублей.

Заявки для участия в конкурсе могут подавать учителя русского языка и литературы, математики, английского, немецкого языков, истории и обществознания, химии, биологии, физики и начальных классов. Впервые открыты вакансии педагога-психолога и учителя-дефектолога. Итоги «Земского учителя» подведут в мае, после чего с победителями отбора заключат долгосрочные договоры.

Участником конкурса может стать педагог до 55 лет, у него должно быть среднее профессиональное или высшее образование. Специалист должен отвечать квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. В «Земском учителе» могут принимать участие и студенты выпускных курсов. Подробности можно узнать в региональном Центре развития и сопровождения образования по телефонам (8442) 97-43-15, 59-58-06.