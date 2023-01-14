Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 января 2023 9:43

В Волгограде пешеход попал под колеса двух иномарок

20-летнего парня сбили на пешеходном переходе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Волгоградца с травмами госпитализировали

Волгоградца с травмами госпитализировали

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Волгограда под колеса сразу двух иномарок попал 20-летний пешеход. 13 января 31-летняя женщина за рулем Honda Civic на улице Пархоменко наехала на парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара волгоградца отбросило на кроссовер SsangYong под управлением 61-летнего водителя, который ехал во встречном направлении. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ДТП случилось на улице Пархоменко. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

ДТП случилось на улице Пархоменко. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пешеход от наезда двух автомобилей получил травмы. Скорая помощь госпитализировала его в больницу.