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НовостиПроисшествия14 января 2023 7:51

В Волгоградской области остановили фургон с 19 коробками с рогами краснокнижного сайгака

Полиция организовала проверку
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские в Волгоградской области организовали проверку по факту перевозки рогов краснокнижного сайгака. На трассе Р-228 в Камышинском районе сотрудники ДПС остановили грузовую «Газель», за рулем которой был житель Калмыкии. В кузове оказались 19 коробок, в которых было около 1,5 тысячи рогов сайгака. Никаких документов на них у водителя не было, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Со слов мужчины, коробки ему передал неизвестный в Саратове для транспортировки в Элисту, - добавили в региональном Главке МВД.

Водителя доставили в отдел полиции. Рога были направлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.