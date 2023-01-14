Тренерский штаб волгоградского «Ротора» на первый сбор взял 27 футболистов

14 января у "Ротора" начинается подготовка к весенней части Второй лиги. Фото: СК "Ротор".

Волгоградский «Ротор» вечером 13 января на самолете добрался до Минеральных Вод, откуда переехал в Ессентуки. Именно там в субботу стартует первый сбор «сине-голубых». Тренерский штаб команды взял 27 футболистов, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского клуба.

На сборы отправились вратари Иван Литвенок, Николай Нелюбов, Игорь Олейник, Сергей Самок, защитники Владимир Госинкеев, Сергей Зуйков, Никита Кармаев, Илья Мартынов, Сергей Обивалин, Данил Пелих, Максим Сухомлинов, Никита Шарков, Глеб Шильников, полузащитники Ризван Ахмедханов, Алексей Бутаревич, Дмитрий Вершков, Павел Карасев, Магомед Магомедов, Максим Мартусевич, Сергей Михайлов, Кирилл Родионов, Илья Сафронов, Павел Трифонов, Иван Шмаков, нападающие Дэвид Бигулаев, Артем Максименко и Ризван Умаров. Также наставник «сине-голубых» взял в Ессентуки воспитанников волгоградских школ, проявивших себя в чемпионате области. С «Ротором» будут тренироваться полузащитник камышинского «Текстильщика» Александр Максимов, защитник «Ахтубы» Марк Ребриков и нападающий еланского «Урожая» Александр Блинов.

Также на просмотр в команду приедут потенциальные новички. Сбор в Ессентуках продлится до 24 января, «Ротор» проведет 2 товарищеских матча.