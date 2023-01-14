Волгоградских чиновников 2 года будут переводить на отечественное программное обеспечение

Волгоградские чиновники перейдут на российское ПО Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгоградской области органы исполнительной власти и подведомственные им госучреждения готовятся к переходу на российские IT-технологий. Чиновники на своих рабочих местах будут использовать только отечественное программное обеспечение. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Бочаров.

Контроль за использованием документа возложили на первого заместителя губернатора Валерия Бахина, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление. Комитет информационных технологий будет ответственным за обеспечение перехода на отечественные офисное программное обеспечение и операционные системы. В течение месяца комитет должен увеличить штат регионального Центра информационных технологий на 3 человека, который будет уполномоченным на внедрение российских IT-технологий.

Органы исполнительной власти должны определить ответственных за переход на отечественное ПО и провести аудит компьютерной техники. До 1 июля 2023 года комитет информационных технологий разработает и утвердит необходимый план. Все чиновники региона должны перейти к использованию на рабочих местах российских операционных систем и ПО до 31 декабря 2024 года.