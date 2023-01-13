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НовостиОбщество13 января 2023 17:56

С 14 января в Волгограде изменят путь маршрутки №23а и 15а

В Родниковой долине им добавят остановки
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Новая дорога появилась вдоль домов по улице Химина.

Новая дорога появилась вдоль домов по улице Химина.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде на новых дорогах в Родниковой долине, которые построили в этом году, установили новые остановочные павильоны. Благодаря этому продлят путь двум маршруткам, которые возят и забирают пассажиров в этом микрорайоне. Теперь маршруты №15а «ДК «Строитель» - Родниковая Долина» и №23а «Родниковая Долина – Ж/Д Вокзал» в Советском районе будут проезжать по улице Химина до пересечения с Плиева.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, маршрутки будут ходить по-новому уже с завтрашнего дня, 14 января. В рамках нацпроектов с новыми дорогами в микрорайоне появилось уличное освещение, парковки, остановочные павильоны с площадками для стоянки общественного транспорта и зелеными зонами