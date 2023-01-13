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НовостиОбщество13 января 2023 14:37

Скончался бывший глава района Волгоградской области

Анатолия Манойлина не стало на 74-м году жизни
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Бывший глава Клетского района скончался 12 января

Бывший глава Клетского района скончался 12 января

Фото: Александр ГЛУЗ

В Волгоградской области скончался Анатолий Манойлин. В 90-е годы он был главой Клетского районом региона, после работал заместителем руководителя комитета сельского хозяйства области.

Анатолия Манойлина не стало 12 января на 74-м году жизни. Об этом на своей страничке в социальных сетях сообщил нынешний глава Клетского района Александр Игнатченко.

- Анатолий Георгиевич сделал немало для социально-экономического процветания Клетского района. Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти, - написал Александр Игнатченко.

Районом Александр Манойлин руководил с 1991 по 1996 год.