В Волгограде еще 30 семей обманутых дольщиков получили квартиры в ЖК «Парк Европейский»

В ЖК "Парк Европейский" достроили последний 13 дом высотой в 24 этажа. Фото: администрация области.

В Волгограде в пятницу, 13 января, стало на 30 счастливых семей больше. Ключи от квартир, переезда в которые люди ждали почти десять лет, наконец-то выдали новоселам. В Волгограде началось заселение в последний, 13-й по счету 24-этажный дом самого крупного долгостроя – ЖК «Парк Европейский». К его строительству приступили еще в 2012 году, но заезжают жильцы в купленные давно квадратные метры только сейчас.

К примеру, Елена Клюева и Ксения Чернова купили квартиры в этом доме в 2015 году на этапе котлована. Должны были переехать сюда из области в 2017 году, но справляют новоселье только сейчас. Первое время они радовались, наблюдая за стройкой по видеотрансляции. Но на этапе 9 этажа работы по возведению жилого комплекса замерли – застройщик ООО «Орион» допустил финансовые нарушения. Для достройки ему не хватало больше миллиарда, и объект вообще заморозили, оставив 1390 человек без денег и квартир. На помощь пришли областные власти, которые договорились с новым застройщиком, выделив ему бюджетную субсидию и другие меры поддержки. Достраивал ЖК уже «Пересвет-Юг». Последний дом в этом комплексе удалось достроить на год раньше обещанной дольщикам даты.