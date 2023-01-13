В Волгоградской области в выходные прогнозируют снег и 17-градусные морозы

В выходные пойдет небольшой снег Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие выходные в Волгоградской области. В регионе прогнозируются 17-градусные морозы. Ночью и утром 14 января по области местами ожидаются небольшой снег и морось, туман, гололедно-изморозевые явления. Днем в субботу без осадков. Юго-восточный ветер подует с порывами до 15-18 м/с, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

По области в ночь на субботу температура воздуха составит -6...-11º, местами -12...-17º, днем -4...-9º. В Волгограде в ночные часы -10...-12º, в дневные -5...-7º.

В воскресенье в районах и в областном центре утром и днем небольшой снег. Сохранятся гололедно-изморозевые отложения. Скорость юго-восточного ветра составит 11-14 м/с. 15 января ночью по области -12...-17º, днем -2...-7º. В Волгограде температура воздуха -9...-11º ночью и -5...-7º днем.

По информации «Яндекс Погоды», в Волгограде, Ростове-на-Дону и Воронеже в выходные будет самая теплая погода среди городов-миллионников. Теплее всего будет в Ростове, где столбики термометров поднимутся до +3 градусов. Холоднее всего в субботу и воскресенье будет в мегаполисах в Сибири и на Урале. В Уфе, Красноярске, Омске и Новосибирске среднесуточная температура достигнет -16 градусов.