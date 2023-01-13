Волгоградские депутаты поддержали закон о соцподдержке вдов участников СВО

Фото: Волгоградская областная дума

Волгоградская областная дума поддержала проект изменений в федеральный закон «О ветеранах». Предлагается предоставлять меры социальной поддержки вдовам ветеранов боевых действий независимо от условий их проживания.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном парламенте, законопроект внесли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак, заместитель председателя СФ Николай Журавлев. Из закона предлагается исключить для вдов или вдовцов условие одинокого или совместного проживания с детьми, а предоставить право на соцподдержку независимо от состава семьи.

Если изменения в закон будут приняты, то социальная поддержка будет распространяться и на вдов военных, погибших во время специальной военной операции.