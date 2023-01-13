В Волгоградской области начали выплачивать единое пособие на детей

В регионе начали выплачивать единое пособие на детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области начались выплаты нового единого пособия для семей с детьми. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном отделении Социального фонда России, пособие было назначено на 9 256 детей до 17 лет и на 295 беременных женщин.

- С учетом действующих сроков предоставления единого пособия, выплаты семьи получат до конца этой недели. Первые выплаты начнут поступать уже сегодня, - отметили в Соцфонде.

Также в январе одобрили выплаты на 550 первенцев до трех лет. Всего в Социальный фонд поступило 27 120 заявлений на новое пособие. Они принимаются через сайт госуслуг с 28 декабря.

Напомним, Госдума приняла закон, который установил единые условия семьям с детьми. Поддержка предусматривается всем нуждающимся. Единая выплата объединяет ранее действующие меры соцподдержки, в том числе ежемесячное пособие вставшим на учет на раннем сроке беременным, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Единое пособие назначается семьям, доход которой ниже регионального прожиточного минимума на человека.