Волгоградцу дали 11 лет колонии за расстрел водителя на дороге в Жилгородке

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор 25-летнему местному жителю, который расстрелял водителя на дороге в Жилгородке. Происшествие случилось в ноябре 2021 года. Кроме того, волгоградец устроил стрельбу в баре. Его признали виновным за покушение на убийство и незаконный оборот оружия, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В ночь на 17 ноября 25-летний волгоградец был с друзьями в баре в Дзержинском районе, где начал стрелять из пистолета в потолок. Затем компания уехала из заведения. На перекрестке улиц Краснополянской и 51-й Гвардейской в Жилгородке приятели остановились, один из пассажиров захотел справить нужду на улице. В этот момент рядом припарковался другой водитель, который подумал, что машина компании сломалась.

- Однако фигурант уголовного дела без объяснения причин произвел не менее 6 прицельных выстрелов из пистолета в водителя, предложившего свою помощь, - отметили в прокуратуре.

Фото: Прокуратура Волгоградской области

Друзья сели в своей автомобиль и умчались, оставив раненного на дороге. К счастью, пострадавшего увидел патруль полиции, который вызвал скорую, мужчину спасли. А стрелок избавился от пистолета, отдав его знакомому. Вину он не признал.

Стрелявший по решению суда должен провести в колонии строгого режима 11 лет с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев, рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее сроки получили другие участники стрельбы в Жилгородке. Заключивший с прокуратурой досудебное соглашение получил 3 года колонии общего режима, двое других молодых мужчин проведут в колонии общего режима 7,5 и 8 лет и должны выплатить штраф в 100 тысяч рублей каждый.