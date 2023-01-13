Волгоградским водителям поставили «тройку»

Волгоградцы оценили культуру водителей Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде – не самые вежливые участники дорожного движения. Волгоградские водители могли бы быть вежливее. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опрос SuperJob, Волгоград занял шестое место в рейтинге уровня культуры на дорогах. По 5-балльной системе волгоградские водители оценили себя на 3,2 балла, такой же балл поставили им и пешеходы.

Пешеходы при оценке водителей обращали внимание на скорость, правила парковки, готовность пропустить людей на «зебре», аккуратность вождения в дождь и снег. Автомобилисты отмечали рискованные перестроения других водителей, пренебрежение поворотниками, громкую музыку из проезжающих машин.

- И если пешеходы в шоке от лихачей, то водители - от тихоходов на трассе, - отметили в SuperJob.

В рейтинге самыми вежливые водители, по мнению пешеходов, в Москве (3,5 балла), Санкт-Петербурге (3,4 балла) и Краснодаре (3,3 балла), одинаковое количество баллов с Волгоградом у Перми и Самары – по 3,2. Сами же автомобилисты считают, что самая высокая культура на дорогах в Красноярске (3,7 балла), Екатеринбурге (3,6 балла), после которых идут Москва, Санкт-Петербург и Самара (по 3,4 балла).