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НовостиОбщество13 января 2023 6:50

На набережной Волгограда установят новые скамейки за 3,6 млн рублей

На верхней террасе появится еще и световая пергола
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На верхней террасе набережной установят еще 8 лавочек

На верхней террасе набережной установят еще 8 лавочек

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Центральной набережной Волгограда появится еще больше скамеек. Их установят на верхней террасе на благоустроенном участке между музыкальным театром и улицей Ковентри. Определился победить электронного аукциона. Как рассказали в администрации города, контракт на проведение работ будет заключен с ООО «Альянсстройком». Компания установит дополнительные скамейки и световую перголу.

Стоимость работ составит 3,6 миллиона рублей, сообщает сайт сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. За эти деньги подрядчик установит на верхней террасе вдоль улицы Чуйкова 8 скамеек и одну световую перголу. Объекты должны появиться после заключения контракта в течение десяти дней.