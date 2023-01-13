На набережной Волгограда установят новые скамейки за 3,6 млн рублей

На верхней террасе набережной установят еще 8 лавочек Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Центральной набережной Волгограда появится еще больше скамеек. Их установят на верхней террасе на благоустроенном участке между музыкальным театром и улицей Ковентри. Определился победить электронного аукциона. Как рассказали в администрации города, контракт на проведение работ будет заключен с ООО «Альянсстройком». Компания установит дополнительные скамейки и световую перголу.

Стоимость работ составит 3,6 миллиона рублей, сообщает сайт сайту volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок. За эти деньги подрядчик установит на верхней террасе вдоль улицы Чуйкова 8 скамеек и одну световую перголу. Объекты должны появиться после заключения контракта в течение десяти дней.