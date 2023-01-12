Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды12 января 2023 14:37

В Волгоградском ТЮЗе 2 февраля покажут спектакль «Юрка. Картинки моего детства»

Премьера адресована молодежи и детям
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Для видеоконтента используют рисунки художника Льва Тырина и фотографии военкора Степана Курунина.

Для видеоконтента используют рисунки художника Льва Тырина и фотографии военкора Степана Курунина.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградском ТЮЗе на 80-летие Сталинградской Победы 2 февраля 2023 года в 17.00 представят премьеру спектакля «Юрка, картинки моего детства «Сталинград. Война. Дети». Художественно-документальная постановка адресована молодежи и юным волгоградцам. Зрителям расскажут об ужасах войны и о том, как важна память о прошлом.

За основу взяли воспоминания детей Сталинграда. А пройдет спектакль на фоне кадров кинохроники. Для видеоконтента используют рисунки художника Льва Тырина и фотографии военкора Степана Курунина.

Поставили спектакль благодаря победе в XVIII Всероссийском конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» в номинации «Духовность и культура». После юбилейной даты он войдет в репертуар ТЮЗа.