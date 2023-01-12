Под Волгоградом приставы поймали должницу по алиментам

Суд оштрафовал женщину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судебные приставы Палласовского района поймали должницу по алиментам. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе УФССП по Волгоградской области, ранее женщину лишили родительских прав на маленького сына. Она уехала и совсем не беспокоилась о судьбе малыша, не платила на содержание ребенка. Приставы завели исполнительное производство и объявили нерадивую мать в розыск.

- Судебным приставам стало известно, что женщина, успевшая родить второго ребенка, собирается приехать в родной город для оформления пособия. Во время визита в государственное учреждение гражданку задержали и доставили в отделение судебных приставов, - уточнили в пресс-службе областного ведомства.

Женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей, после чего мать погасила долг на содержание ребенка.