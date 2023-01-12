Жители юга Волгограда из-за аварии в котельной остались без тепла

Отопление пропало на юге Волгограда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде 12 января произошло очередное коммунальное происшествие, из-за которого жители остались без тепла. Батареи остыли в квартирах Кировского района. Всему виной авария в котельной.

Волгоградцы, проживающие на юге областного центра, стали жаловаться на холод в квартирах. Отопление, в частности, пропало в домах на улицах Закавказской, в районе «Авангарда», Лавровой. Выяснилось, что жители Кировского района остались без тепла после временной остановки работы котельной №1111 из-за проблем с электричеством.

- В связи с технологическим нарушением на сетях сторонней организации, обеспечивающей электроснабжение одной из котельных Кировского района, была частично приостановлена работа оборудования котельной, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Сейчас электричество в котельной вернулось, оборудования снова заработало. Ресурсоснабжающая компания восстанавливает режим работы сетей до нормативных показателей.

- В этот период по ряду объектов, запитанных от данной котельной, может отмечаться нарушение температурного режима, которое в ближайшее время будет устранено, - добавили в компании.