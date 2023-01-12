В волгоградских магазинах взлетели цены на огурцы и капусту

Огурцы подорожали на 20%, зато картофель немного подешевел Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После Нового года в Волгоградской области подорожали ряд продуктов. Сильно взлетели цены на овощи. С 1 по 9 января на 20,58% стали дороже огурцы, в среднем килограмм стоит 138,46 рубля. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Волгоградстат. Стоимость капусты увеличилась на 13,03%, свеклы – на 7,19%, моркови – на 9,34%, помидоров – на 6,11%, репчатого лука – на 3,29%. Выросли цены на яблоки на 7,7%, на бананы – на 3,53%. Сосиски и сардельки подорожали на 1,26%, мясные консервы для детей – на 1,79%, вермишель – на 1,03%, макароны – на 1,33%.

Некоторые продукты в первые дни января наоборот стали чуть выгоднее. Не поддержал флешмоб подорожания овощей картофель, он наоборот подешевел на 1,76%. Пастеризованное молоко снизилось в цене на 1,15%, творог – на 1,18%, овощные консервы для детей – на 2,56%, пшеничный хлеб – на 1,28%, пшено – на 1,18%.