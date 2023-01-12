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НовостиОбщество12 января 2023 11:28

В Волгограде перекроют дорогу на улице Рокоссовского 13 января

Вторую продольную закроют для транспорта на время демонтажа информационной конструкции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Работы проведут ночью.

Работы проведут ночью.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде ночью 13 января 2023 года на пять часов перекроют дорогу на улице Рокоссовского. В это время дорожные службы будут демонтировать крупногабаритную информационную конструкцию, установленную над проезжей частью на пересечении Второй продольной с улицей Покрышкина. Работы проведут ночью, так что большинство автомобилистов этого даже не заметит, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- С полуночи до 5 часов утра 13 января 2023 года будет временно ограничено движение автотранспорта на участке автомобильной дороги по улице Рокоссовского в районе пересечения с улицей Покрышкина, - рассказали в администрации Волгограда.

Металлическая арочная конструкция над дорогой выработала свой ресурс и больше небезопасна. Поэтому власти решили ее убрать. К тому же рядом с ней в этом месте на Второй продольной магистрали уже установили новые информационные конструкции и указатели.