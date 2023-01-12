Под Волгоградом селянка убила пенсионерку молотком из-за самогона

СК возбудил уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Волгоградской области задержали 47-летнюю жительницу села Червленное Светлоярского района, подозреваемую в убийстве 81-летней пенсионерки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного главка МВД, следственные органы возбудили уголовное дело.

Сообщение о гибели пожилой женщины поступило в полицию 8 января этого года. Мертвую старушку нашли в ее же доме. На теле были травмы криминального характера. Преступница скрылась с места убийства.

- По месту жительства пенсионерки прибыла 47-летняя знакомая, которая хотела приобрести у женщины алкоголь, а также попросить в долг денежные средства. В ходе общения между ними произошел конфликт. Разозлившись, подозреваемая схватила молоток, которым стала наносить множественные удары по голове женщины, - уточнили в пресс-службе СУ СУР по Волгоградской области.