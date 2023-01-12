В Волгоградской области пьяная рецидивистка избила сковородой пенсионерку-инвалида

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышине возбудили уголовное дело на 39-летнюю местную жительницу, которая избила сковородой пенсионерку-инвалида. Происшествие произошло в общежитии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Неоднократно судимая камышанка в комнате пила алкогольные напитки, утром в состоянии алкогольного опьянения она не нашла свою сумку и решила, что ее украли. Женщина стала искать сумку по общежитию и увидела, что дверь одной из комнат была открыта. Она зашла туда и стала требовать украденную сумку у лежавшей пенсионерки-инвалида, которая ответила, что ничего чужого не брала. Тогда рецидивистка взяла со стола сковороду и несколько раз ударила пожилую женщину по голове.

- Согласно заключению СМЭ, здоровью потерпевшей причинен вред легкой степени, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело. Камышанке грозит до двух лет тюрьмы.