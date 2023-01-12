В Волгограде нерадивая мать била и морила голодом сыновей 10 и 12 лет

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Александр ПАНОВ

Полиция Волгограда возбудила уголовное дело на 37-летнюю жительницу, истязавшую двух сыновей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в школе заметили, что 12-летний подросток приходит на уроки с синяками. Инспекторы ПДН проверили семью. Как выяснилось, издевательствам подвергался также 10-летний ребенок.

- Выяснилось, что ранее судимая 37-летняя жительница Тракторозаводского района ведет антиобщественный образ жизни. Имея двоих сыновей 12 и 10 лет, периодически избивает и наказывает детей, лишает пищи, - уточнили в полиции.

На женщину возбудили уголовное дело по статье156 УК РФ. Отметим, что ранее волгоградку уже лишали родительских прав, но она добилась возвращения детей. Однако потом снова стала пить и проявлять к сыновьям агрессию. Теперь у нее снова могут отобрать детей.