Волгоградский цирк после реконструкции станет просторнее для комфорта животных

Цирк закрыт с осени прошлого года. Фото: Юлия Данильченко

Волгоградская детвора и их родители уже скучают по цирковым представлением. Единственный в городе цирк закрыли на капремонт. После реконструкции площадь здания на Краснознаменской станет больше, а сами помещения – более комфортными и для зрителей, и для артистов, и для животных. Завершить капремонт цирка обещают в 2024 году.

- После модернизации площадь здания составит 10,087 кв.м. Во время капитального ремонта увеличится количество и размер помещений для содержания животных, - рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Единого заказчика».

Кроме того, что после ремонта в здании будет современная отделка, строители заменят все инженерные конструкции. До ремонта в цирке было холодно зимой и очень душно летом, теперь эти проблемы должны решить. Обещают сделать новый буфет с игровой зоной для детей, комфортную гардеробную. Также в учреждение завезут современное светотехническое и технологическое оборудование, благодаря чему на арене можно будет показывать самые крутые шоу.

Ремонта волгоградский цирк дождался впервые за 55 лет, поэтому зрителей просят потерпеть и подождать открытия. Необходимость в ремонте назрела не только потому, что здание перестало быть комфортным для взрослых и детей. Оно уже и не соответствовало современным требованиям законодательства об ответственном обращении с животными. Теперь звери будут чувствовать себя не хуже людей.

Пока строители еще не развернули в здании глобальные работы - проектная документация по реконструкции цирка на рассмотрении Главгосэкспертизы России. Получить положительное заключение надеются в первом квартале 2023 года.