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НовостиОбщество12 января 2023 8:38

В Волгоградской области уровень газификации хотят довести до 98 процентов к 2027 году

В течение пяти лет газ должен появиться в 166 населенных пунктах
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 12 января посетил с рабочей поездкой Иловлинский район. Главными темами визита стали строительство новых газопроводов и реализация президентской программы догазификации. Было отмечено, что к 2027 году уровень газификации в регионе должен составить 98%.

- 166 населенных пунктов мы должны будем газифицировать к 2027 году. Это позволит порядка 14,5 тысячи домохозяйств обеспечить газом, в которых проживают около 40 тысяч человек. К концу 2027 года газификация Волгоградской области практически будет завершена, мы выйдем на уровень 98%, - подчеркнул губернатор.

Для отдельных категорий жителей Волгоградской области с 1 января 2023 года с 50 тысяч до 100 тысяч рублей увеличилась компенсация на приобретение газового оборудования. Был расширен круг получателей меры поддержки.

- Общий объем средств на реализацию программы газификации и догазификации, на обеспечение газом населенных пунктов Волгоградской области составляет порядка 36 миллиардов рублей, - добавил Андрей Бочаров.