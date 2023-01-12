Следственный комитет хочет найти виновных в ДТП с 9 пострадавшим в Волгоградской области

Виновных в ДТП будут искать следователи СКР. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Следователи СК по Волгоградской области просят передать им для расследования материалы дела о ДТП с участием рейсового автобуса и двух грузовиков, которое произошло ночью 12 января в Михайловском районе области и в котором пострадали 9 человек, включая маленького ребенка. СК просит прокурора доверить им поиски виновных. Сейчас врачи реанимации борются за жизни трех пострадавших, одна женщина в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области, на это подтолкнул широкий общественный резонанс. Дело из МВД хотят забрать сотрудники Фроловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по региону. Они подготовили ходатайство.

Напомним, авария случилась глубокой ночью на трассе Волгоград – Москва. По предварительным данным водитель грузовика «Ивеко» врезался сначала в припаркованный у обочины грузовик «Вольво», затем его отбросило в лоб встречному автобусу с пассажирами, который следовал из Москвы в Дагестан. На место ДТП прислали 7 карет скорых, в районные больницы вылетели два медицинских вертолета. Госпитализация потребовалась всем троим водителям и 6 пассажирам автобуса, включая 4-лехтнего ребенка.

Последствия ДТП и пробку на трассе разгребали до утра. Ход расследования вяла на себя и прокуратура Волгоградской области.