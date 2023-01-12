На предприятии под Волгоградом нашли опасную говядину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил на предприятии в Иловлинском районе опасную говядину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, во время проверки ветеринарно-сопроводительных документов в системе «Меркурий» специалисты обнаружили множество нарушений.

- Установлено, что ветеринарным врачом на площадке юридического лица оформлены документы на говяжью продукцию без указания сырья, из которого выработана продукция, - уточнили в ведомстве.

Предприятие нарушило сразу несколько требований закона, в том числе о безопасности выпускаемой продукции. Россельхознадзор вручил владельцу предостережение, в котором указал на недопустимость подобных нарушений.