Под Волгоградом судят педофила за изнасилование школьницы 20 лет назад

Мужчина под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

12 января в Городищенский райсуд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который 20 лет назад изнасиловал 14-летнюю школьницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, преступление было совершено в Городище рядом с заводом «СП им. 62 Армии». В феврале 2002 году педофил подкараулил девочку, брызнул ей в лицо перцовым баллоном и под угрозой расправы надругался над ней в близлежащих гаражах.

Двадцать лет маньяка не могли найти, но следователи подняли старые материалы и вышли на след преступника. Им оказался местный житель, которые все эти годы был уверен, что избежит ответственности. Сейчас он находится под стражей, ему грозит срок по статье 131 УК РФ.

- Постановлением Городищенского районного суда подсудимому В. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 июня 2023 года. Судебное слушание по настоящему уголовному делу назначено на 24 января 2023 года. Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении не признает, - уточнили в суде.