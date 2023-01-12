В Волгоградской области отремонтируют 19 детских поликлиник в 2023 году

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгоградской области по региональному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» отремонтируют в 2023 году 19 детских поликлиник. В двух учреждениях работы стартовали еще в прошлом году. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облздраве.

На этой неделе ремонт начался в двух зданиях детской поликлиники №31 на улицах Голубятникова и Тулака в Волгограде. Подрядчику предстоит заменить системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжение, отопления, обновят кабинеты. На прием пациентов ремонт не отразится, он будет проходить блоками, врачи будут вести прием по расписанию.

В этом году ремонт также пройдет в других детских поликлиниках Волгограда, а также Волжского, Городищенского, Николаевского, Октябрьского, Светлоярского, Камышинского и Палласовского районов. Завершится обновление детской поликлиники Новоаннинской ЦРБ и городской детской поликлиники №2 Волжского, где работы начались в прошлом году.