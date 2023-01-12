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НовостиЭкономика12 января 2023 6:29

В Волгоградской области в начале года подорожало дизельное топливо

Дизель вырос в цене на 39 копеек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В начале года в регионе подорожали дизельное топливо и 98-й бензин

В начале года в регионе подорожали дизельное топливо и 98-й бензин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дизельное топливо в Волгоградской области стало дорожать еще осенью. В начале нового года тенденция не изменилась, цены на него продолжают расти. На неделе со 2 по 9 января стоимость дизельного топлива в среднем за литр составила 57,38 рубля – на 39 копеек больше, чем на 25 декабря. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Росстата.

На 43 копейки подорожал бензин марки АИ-98, в среднем литр стоит 59,62 рубля. Бензин АИ-92 в начале года подешевел на 4 копейки до 48,04 рубля. Топливо марки АИ-95 снизилось в цене на 5 копеек и стоит 53,32 рубля за литр.