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НовостиОбщество12 января 2023 6:24

Волгоградский Роспотребнадзор предупредил родителей о детском травматизме на льду

Взрослым следует соблюдать важные правила во время прогулок
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградский Роспотребнадзор предупредил родителей о детском травматизме на льду

Волгоградский Роспотребнадзор предупредил родителей о детском травматизме на льду

Фото: Олег УКЛАДОВ

12 января Роспотребнадзор Волгоградской области предупредил родителей о детском травматизме на льду в зимний период. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном ведомстве, малыши и подростки при падении могут получить растяжения, переломы, разрывы связок, порезы, травмы запястья и кисти, головы. Особенно опасно кататься на льду и ватрушках. Родители могут просто не успеть уберечь ребенка от падения.

Во время такого отдыха лучше использовать шлем и защитное снаряжение для рук и ног. Оборудование (санки, тюбинг, коньки) должно быть качественным и по размеру.

- Научите ребенка правильно падать: при падении быстро встать (сначала на колени, поднять одно колено и оттолкнуться руками ото льда или коленом, чтобы встать), - советуют специалисты.

При получении травмы лучше сразу обратиться к врачу, чтобы избежать осложнений.