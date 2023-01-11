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НовостиПроисшествия11 января 2023 19:24

40-летний чиновник разбился в ДТП на переезде, потеряв сознание за рулем

В Волгоградской области замглавы администрации протаранил здание поста на железнодорожном переезде
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Машина уперлась в здание поста на переезде.

Машина уперлась в здание поста на переезде.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, которое случилось 11 января днем в городе Суровикино. Там на железнодорожном переезде разбилась иномарка, влетел в порог здания поста железнодорожников. За рулем «Киа Маджентис» оказался местный чиновник – замглавы администрации города. Прямо с места аварии его увезли в реанимацию. Оказывается, 40-летний мужчина потерял сознание за рулем еще до того, как врезался в препятствие.

Как рассказали volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина потерял управление из-за резкого ухудшения самочувствие на переезде на 236 километре. Далее уже неуправляемая машина остановилась, уткнувшись в здание поста. Скорая увезла водителя в реанимацию.

Молодой водитель потерял сознание за рулем.

Молодой водитель потерял сознание за рулем.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области