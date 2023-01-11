«Нужно варить кашу и греть животных»: волгоградский приют «Дино» просит помочь с дровами для печей

Волонтёры спасают животных зимой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В волгоградском приюте «Дино» четыреста собак, а также экзотические животные – львята и обезьянка, которых спасли полицейские. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru зоозащитниики, в двадцатиградусные морозы очень трудно поддерживать тепло в вольерах и помещениях. Волонтерам нужна помощь неравнодушных людей. Работники приюта ежедневно разжигают печи и варят кашу для питомцев.

- Люди, работающие в «Дино», привычные ко всему и очень морозостойкие, что не скажешь про зверят африканского континента. Именно для них необходимо поддерживать высокую температуру в помещениях. Зима - это всегда сложное для нас время, но эта зима особо тяжкая, - говорят волонтеры.

К расходам прибавились платежки за отопление, но тепла мало – нужно топить. Приюту нужны дрова (минимум 20 мешков), топливные паллеты (1 м3), уголь (500 кило). Все это можно привести самим или же перечислить средства (от 10 рублей).