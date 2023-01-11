В Волгограде сократили срок в колонии девушке, убившей сожителя на почве ревности

Приговор вступил в законную силу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Волгоградский областной суд изменил приговор 23-летней жительнице Краснослободска, которая убила бывшего сожителя на почве ревности. Ей сократили срок на один месяц. Вместо семи лет девушка проведет в колонии 6 лет 11 месяцев, рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, трагедия случилась в начале прошлого года в одной из квартир многоэтажки на улице Селегинской. 29 января девушка пришла домой к своему 50-летнему бывшему сожителю, с которым отношения разладились, она решила забрать вещи. Оказавшись в квартире, она застукала мужчину с любовницей. На фоне этого произошел словесный конфликт. Мужчина, который был предпринимателем, толкнул бывшую возлюбленную в плечо, на что она ответила – ударила кухонным ножом в область груди. Рана оказалась смертельной.

Центральный районный суд наказал жительницу Краснослободска лишением свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима. Девушка, которая полностью признала вину, посчитала приговор суровым и обжаловала его. В то же время, не согласилась с решением и сторона обвинения.

Волгоградский областной суд сократил срок в колонии до 6 лет 11 месяцев. Приговор вступил в законную силу.