В элитном ресторане Волгограда нашли сливочное масло сомнительного происхождения

Россельхознадзор выдал владельцу предостережение Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию сливочного масла сомнительного происхождения при проверке документов в системе «Меркурий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, грубые ошибки при оформлении документов на сливочное масло собственного производства допустил элитный гастрономический бутик «Ателье ресторан

- Установлено, что на предприятии ООО «Ателье ресторан» оформлены эВСД на сливочное масло 82,5% без указания сырья из которого была произведена продукция, - уточнили в областном Россельхознадзоре.

Предприятие нарушило несколько требований закона – «О ветеринарии», «О безопасности молока и молочной продукции», порядок оформления документов и принцип «прослеживаемости» продукта. Владельцу выдали предостережение с требованием соблюсти законодательство.