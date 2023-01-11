Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
-14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 января 2023 13:13

В элитном ресторане Волгограда нашли сливочное масло сомнительного происхождения

Россельхознадзор выдал владельцу предостережение
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Россельхознадзор выдал владельцу предостережение

Россельхознадзор выдал владельцу предостережение

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Россельхознадзор Волгоградской области обнаружил партию сливочного масла сомнительного происхождения при проверке документов в системе «Меркурий». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, грубые ошибки при оформлении документов на сливочное масло собственного производства допустил элитный гастрономический бутик «Ателье ресторан

- Установлено, что на предприятии ООО «Ателье ресторан» оформлены эВСД на сливочное масло 82,5% без указания сырья из которого была произведена продукция, - уточнили в областном Россельхознадзоре.

Предприятие нарушило несколько требований закона – «О ветеринарии», «О безопасности молока и молочной продукции», порядок оформления документов и принцип «прослеживаемости» продукта. Владельцу выдали предостережение с требованием соблюсти законодательство.