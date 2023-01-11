В Волгограде общественный транспорт перевез 89 миллионов человек в 2022 году

Пассажиропоток автобусов в прошлом году составил 44 млн человек Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мэрия Волгограда подсчитала, сколько человек воспользовались общественным транспортом в 2022 году. Выяснилось, что муниципальные опорные и вспомогательные маршруты перевезли за год 89 миллионов человек. Каждый день в среднем автобусами, троллейбусами и трамваями ездили свыше 240 тысяч человек.

У автобусов и электротранспорта – трамваев и троллейбусов – объем пассажиропотока оказался одинаковым. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в городской администрации, на каждый вид общественного транспорта пришлось чуть более 44 млн перевезенных пассажиров.

Речные трамвайчики перевезли в течение прошлого года 675 тысяч человек. Зимой, несмотря на 20-градусные морозы, по расписанию продолжает работу маршрут «Руднева – о. Сарпинский».