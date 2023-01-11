В Волгограде 27-летняя медик перевела телефонному мошеннику 2 млн

Полицейские призывают не отвечать на звонки от незнакомцев и проверять информацию в банке Фото: Александр ПАНОВ

В Волгограде 27-летняя медработница перевела телефонным мошенникам более 2 миллионов рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, девушке позвонил незнакомец, представившийся работником банка, и обманул, что со счета пытаются списать крупную сумму денег. Волгоградка поверила, что нужно перевести все накопления на безопасный счет, а еще взяла кредит, который также «подарила» аферистам. Лишь после этого девушка обратилась в полицию.

За эти сутки телефонным мошенникам перевел деньги 60-летний пенсионер из Волжского. Мужчина поверил звонку от «сотрудника госуслуг» и лишился 300 тысяч рублей. Еще 400 тысяч рублей аферистам перечислил 34-летний волгоградец из Центрального района. Он хотел заказать путану, но после оплаты его стали шантажировать, выманив крупную сумму.

- Полиция региона напоминает о том, что при общении с неизвестными вам лицами стоит быть предельно бдительными. При поступлении сомнительных звонков в первую очередь обратитесь в отделение банка, и перепроверьте полученную информации, - обратились полицейские региона к жителям.