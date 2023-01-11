Под Волгоградом судят депутата, который пьяный сбил насмерть 82-летнюю женщину Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 53-летнего депутата одного из сельских поселений Котельниковского района, который в пьяном состоянии сбил насмерть 82-летнюю женщину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного надзорного ведомства, по статье 264 УК РФ слуге народа грозит до 12 лет тюрьмы.

Смертельная авария произошла 4 января 2021 года на улице Октябрьской в городе Котельниково. Мужчина был пьян и сел за руль. У дома №184 он наехал на старушку, которая шла вдоль проезжей части.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал, пояснив, что в момент ДТП управлял автомобилем его сын. Однако версия фигуранта уголовного дела опровергается совокупностью собранных следствием доказательств, - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.