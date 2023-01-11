Волгоградец ограбил и поджег своего знакомого

СК завершил расследование дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела на 29-летнего мужчину за разбойное нападение, жестокое убийство и мошенничество. 14 ноября 2020 года волгоградец приехал к своему 22-летнему знакомому, который проживал на улице Титова, якобы отдать долг. На самом деле мужчина не собирался возвращать деньги, а решил украсть крупную сумму. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

29-летний волгоградец, оказавшись в квартире знакомого, избил его, пока тот не потерял сознание. Он обыскал квартиру, но не нашел крупную сумму денег. В итоге похитил только 15 тысяч и золотую цепочку. Еще мужчина решил инсценировать случайный пожар. Он поджег бумагу и оставил ее у головы знакомого. Огонь перекинулся на диван и случился пожар, в котором и погиб 22-летний хозяин квартиры.

- Кроме этого, используя аккаунт потерпевшего в социальных сетях, обвиняемый отправил супруге потерпевшего смс-сообщение с заведомо ложной информацией о возврате долга, - отметили в следкоме.

Во время расследования выяснилось, что обвиняемый занимался мошенничеством. Он похитил у людей около 160 тысяч рублей. Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. Материалы направят в прокуратуру для утверждения обвинения.