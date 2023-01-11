В Волгограде со 2 января ищут 30-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт.

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят жителей Волгограда оказать помощь в поиске 30-летнего Анатолия Житникова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru добровольцы, горожанин ушел из дома 2 января. С того дня о нем нет никаких известий. Обеспокоенные родственники обратились к поисковикам. Сейчас «Лиза Алерт» распространяет ориентировку на пропавшего мужчину.

Известно, что Анатолий в день исчезновения был одет в черную куртку, темную кофту, на нем были синие джинсы и черная обувь. Рост мужчины – 184 сантиметра, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

Сообщить информацию необходимо по номерам: 8-800-70-54-52 (Лиза Алерт) или 112 (экстренные службы).