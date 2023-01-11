Волгоградцы заболевают респираторными вирусами и свиным гриппом

Волгоградцы по-прежнему заболевают респираторными вирусами и свиным гриппом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Волгоградской области продолжают температурить и лечить больное горло. В регионе на первой неделе 2023 года совместно циркулируют вирусы свиного гриппа А/H1N1/swin09 и негриппозной этиологии - парагрипп, РС-вирус, риновирус, метапневмовирус, бокавирус, коронавирус. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

На первой неделе 2023 года жители региона в 15, раза реже обращались к медикам с ОРВИ и гриппом, чем за последние 7 дней прошлого года. Заболеваемость ниже недельного эпидпорога на 8%. Скорее всего, на праздниках волгоградцы занимались самолечением. Однако специалисты настоятельно рекомендуют при недомогании обращаться к медикам.

- Снижение регистрации случаев заболеваний стало следствием сократившегося числа обращений граждан в медицинские учреждения в дни новогодних каникул, в том числе за оформлением больничных листов по временной нетрудоспособности, а также следствием временного разобщения детских и взрослых коллективов на праздничный период, - отметили в ведомстве.