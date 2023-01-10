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НовостиЭкономика10 января 2023 14:34

Безработных волгоградцев могут трудоустроить в военные комиссариаты, строителями, охранниками новогодних елок

Облкомтруд утвердил список оплачиваемых общественных работ на год
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Для безработных волгоградцев определили перечень оплачиваемых общественных работ

Для безработных волгоградцев определили перечень оплачиваемых общественных работ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области утвердили перечень оплачиваемых общественных работ на 2023 год для жителей, которые зарегистрированы в центрах занятостях. Соответствующий приказ опубликовал региональный комитет по труду и занятости. Также документ регламентирует число сотрудников для оплачиваемых общественных работ.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный приказ, органы местного самоуправления до 25 февраля должны принять правовые акты об организации и финансировании общественных работ. Пока неизвестно, сколько готовы платить безработным волгоградцам на местах, где не требуется определенное образование, зато утвержден объем рабочей силы. Всего в регионе в этом году на общественные оплачиваемые работы готовы трудоустроить 1 599 человек. В Волгограде готовы предоставить работу 112 безработным жителям, в Камышинском районе – 157, в Михайловке – 110, в Волжском – 64, в Урюпинске и Урюпинском районе – 96.

Список сфер, куда могут трудоустроить жителей, зарегистрированных в центрах занятости, достаточно широкий. В перечне сельскохозяйственные и мелиоративные работы, работы в лесном хозяйстве, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, строительство и ремонт дорог, водопроводов, газопроводов, канализаций, возведение жилья и памятников, обслуживание пассажирского транспорта, эксплуатация ЖКХ. Также есть рабочие места в озеленении и благоустройстве территорий, уходе за инвалидами и стариками, в местах отдыха и оздоровления детей, при проведении общественных и культурных мероприятий, при сборе и переработке мусора.

В частности, центры занятости могут предложить волгоградцам заняться вырубкой деревьев, подготовкой семян, уборкой овощей, сопровождением детей в школу, очисткой барьеров вдоль магистралей, приведением в порядок кладбищ, подсобными работами при возведении домов. В числе оплачиваемых общественных работ есть благоустройство и уборка автобусных остановок, снос самовольных строений, обслуживание аттракционов, охрана новогодней елки, расклейка афиш. Могут подыскать место и в военных комиссариатах, где сотруднику предстоит оформлять документы.