Безработных волгоградцев могут трудоустроить в военные комиссариаты, строителями, охранниками новогодних елок

Для безработных волгоградцев определили перечень оплачиваемых общественных работ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгоградской области утвердили перечень оплачиваемых общественных работ на 2023 год для жителей, которые зарегистрированы в центрах занятостях. Соответствующий приказ опубликовал региональный комитет по труду и занятости. Также документ регламентирует число сотрудников для оплачиваемых общественных работ.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный приказ, органы местного самоуправления до 25 февраля должны принять правовые акты об организации и финансировании общественных работ. Пока неизвестно, сколько готовы платить безработным волгоградцам на местах, где не требуется определенное образование, зато утвержден объем рабочей силы. Всего в регионе в этом году на общественные оплачиваемые работы готовы трудоустроить 1 599 человек. В Волгограде готовы предоставить работу 112 безработным жителям, в Камышинском районе – 157, в Михайловке – 110, в Волжском – 64, в Урюпинске и Урюпинском районе – 96.

Список сфер, куда могут трудоустроить жителей, зарегистрированных в центрах занятости, достаточно широкий. В перечне сельскохозяйственные и мелиоративные работы, работы в лесном хозяйстве, заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, строительство и ремонт дорог, водопроводов, газопроводов, канализаций, возведение жилья и памятников, обслуживание пассажирского транспорта, эксплуатация ЖКХ. Также есть рабочие места в озеленении и благоустройстве территорий, уходе за инвалидами и стариками, в местах отдыха и оздоровления детей, при проведении общественных и культурных мероприятий, при сборе и переработке мусора.

В частности, центры занятости могут предложить волгоградцам заняться вырубкой деревьев, подготовкой семян, уборкой овощей, сопровождением детей в школу, очисткой барьеров вдоль магистралей, приведением в порядок кладбищ, подсобными работами при возведении домов. В числе оплачиваемых общественных работ есть благоустройство и уборка автобусных остановок, снос самовольных строений, обслуживание аттракционов, охрана новогодней елки, расклейка афиш. Могут подыскать место и в военных комиссариатах, где сотруднику предстоит оформлять документы.