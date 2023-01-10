Волгоградская прокуратура требует 5 лет тюрьмы для мачехи, истязавшей утюгом падчерицу

10 января прокурор Палласовского района Сергей Крютченко в прениях сторон потребовал максимального наказания для 41-летней женщины, обвиняемой в истязании 8-летней падчерицы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура предложила посадить мачеху на пять лет в тюрьму.

Напомним, чудовищная история произошла в семье из поселка Красный Октябрь. Мать девочки умерла, а отец женился на обвиняемой. Та работала в школе учителем, а дома жестоко истязала падчерицу.

- Мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. Не выдержав издевательств, девочка выбралась из дома через окно и убежала к бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы, - уточнили в областной прокуратуре.

Прокуратура потребовала посадить женщину на 5 лет в тюрьму. При этом фигурантка уголовного дела вину свою всячески отрицает. Сейчас она находится под стражей в ожидании приговора.